В Краснодарском крае футболисты устроили драку на поле

В Краснодарском крае во время товарищеского матча между футбольными клубами "Краснодар" и "Динамо" (Махачкала) произошла массовая драка. Конфликт вспыхнул в конце первого тайма: сначала игроки ограничились потасовкой, но вскоре стали наносить удары руками и ногами.

В результате судья показал пять красных карточек – две футболистам "Краснодара" и три игрокам "Динамо". Несмотря на инцидент, матч был доигран и завершился со счетом 1:1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.