Сборные Франции и Аргентины по футболу устроили потасовку в матче на Олимпиаде

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После матча сборных Франции и Аргентины в четвертьфинале турнира Олимпийских игр в Париже произошла потасовка. Встреча в Бордо завершилась со счетом 1:0 в пользу французов, сообщает RT.

Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета.

После матча игроки команд начали потасовку на поле, которая продолжалась несколько минут и перешла в подтрибунное помещение по окончании встречи.

Ранее пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая после заплыва в бассейне на Играх потеряла сознание. Врачи унесли спортсменку на носилках с кислородной маской. Позже она пришла в сознание. В настоящее время Потоцкая проходит обследование.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) изображали Тайную вечерю.

Позже Международный олимпийский комитет принес публичные извинения. Как заявили представители оргкомитета, у них не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Целью было поставлено прославление общности и толерантности.

