Словацкая пловчиха после заплыва на Олимпиаде потеряла сознание

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Пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая после заплыва в бассейне на Олимпийских играх в Париже потеряла сознание. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным агентства, врачи унесли спортсменку на носилках с кислородной маской. Позже она пришла в сознание. В настоящее время Потоцкая проходит обследование.

"Мы каждый день выкладываемся на полную. Всегда знаешь, что что-то подобное может произойти. Об этом не думаешь во время гонки", – отметила израильская пловчиха Лея Полонски.

Потоцкая пришла на финиш седьмой в квалификационном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго рассказывала, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. Проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось властями Франции как "единственный возможный" вариант.

Вместе с тем из-за загрязнения Сены предстартовые тренировки триатлонистов отменялись дважды. Неудовлетворение качеством воды в реке высказывала и шведская триатлонистка Тильда Монссон. В свою очередь, испанская спортсменка Марьям Касильяс добавила, что организаторы Олимпиады не подумали о здоровье спортсменов, а были обеспокоены своим имиджем.

