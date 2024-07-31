Мэр Парижа Идальго: у властей не было плана Б по триатлону на Сене

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Власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде, помимо их проведения на Сене, сообщила мэр Парижа Анн Идальго в эфире радио RMC.

По словам главы французской столицы, власти не испытывали сомнений по этому поводу, поскольку работали "серьезно с большими профессионалами". Запасной план не был разработан в связи с тем, что в нем не было необходимости. Проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось властями Франции как "единственный возможный" вариант, отметила Идальго.

Она также обратила внимание, что в ходе по-настоящему серьезной работы "речь не идет ни о том, чтобы ставить свечку, ни о каких-либо убеждениях".

Вместе с тем организаторы одобрили проведение соревнований по триатлону в рамках Олимпиады на Сене, сообщил в свою очередь французский президент Эммануэль Макрон.

"Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс", – цитирует RT публикацию главы государства в социальной сети X.

Ранее две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене. Однако организаторы обещали, что состязание по этому виду спорта пройдет в соответствии с планом 30–31 июля.

Тем не менее, соревнования по триатлону среди мужчин было решено перенести по той же причине – из-за неудовлетворительного качества воды в реке. Их предварительно назначили на 31 июля в 10:45 (по местному времени). Женщины должны начать заплыв в тот же день в 08:00.

