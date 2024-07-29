Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр

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Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции. В беседе с изданием France Bleu она сказала, что церемония открытия "сказала о нас все".

"Огромные эмоции, трудно до сих пор прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир", – рассказала она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпиады в Париже. Однако многие оказались недовольны мероприятием. Так, вице-премьер Словакии назвал открытие "отвратительным символом извращенного упадка", а вице-премьер Сербии обратил внимание на разницу цивилизаций, сравнив Олимпийские игры с Играми БРИКС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отвратительными и противоречащими законам РФ некоторые моменты, продемонстрированные на церемонии открытия Игр. После критики Международный олимпийский комитет принес свои публичные извинения за церемонию открытия.

