29 июля, 14:11Спорт
Губерниев призвал обсуждать российские реки, а не Сену
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал обсуждать не состояние воды в Сене, а уделить внимание российским рекам, сообщает Life.ru.
По мнению журналиста, следует заниматься собственной страной, помогать спорту и развивать экологию.
"Или российские водоемы все прекрасны, как Байкал?" – задал он риторический вопрос.
При этом следом Губерниев сам же затронул тему Сены, анонсируя олимпийский турнир пловцов. Он подчеркнул, что состязание пройдет в чистом бассейне, а не "в грязной Сене".
Накануне тренировка триатлонистов не состоялась из-за грязной воды в Сене. Такое решение приняли Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти. Все дело в том, что уровень воды не дает достаточных гарантий.
При этом организаторы заверили, что состязание триатлонистов пройдет, как и планировалось, 30–31 июля.
До этого шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули Олимпийскую деревню. Как оказалось, спортсмены поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере. Они были недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а на дорогу от Олимпийской деревни до бассейна уходит полтора часа.
Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.
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