Губерниев призвал обсуждать российские реки, а не Сену

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Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал обсуждать не состояние воды в Сене, а уделить внимание российским рекам, сообщает Life.ru.

По мнению журналиста, следует заниматься собственной страной, помогать спорту и развивать экологию.

"Или российские водоемы все прекрасны, как Байкал?" – задал он риторический вопрос.

При этом следом Губерниев сам же затронул тему Сены, анонсируя олимпийский турнир пловцов. Он подчеркнул, что состязание пройдет в чистом бассейне, а не "в грязной Сене".

Накануне тренировка триатлонистов не состоялась из-за грязной воды в Сене. Такое решение приняли Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти. Все дело в том, что уровень воды не дает достаточных гарантий.

При этом организаторы заверили, что состязание триатлонистов пройдет, как и планировалось, 30–31 июля.

До этого шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули Олимпийскую деревню. Как оказалось, спортсмены поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере. Они были недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а на дорогу от Олимпийской деревни до бассейна уходит полтора часа.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.

