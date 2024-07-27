Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже

Фото: kremlin.ru

Некоторые моменты, продемонстрированные на церемонии открытия Игр в Париже, были отвратительными. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что полностью не смотрел трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, однако видел различные отрывки.

"То есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты", – уточнил Песков.

По его словам, некоторые эпизоды церемонии открытия не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что это не показывали в России.

Официальный представитель Кремля также заявил по опыту проведения Игр в Сочи в 2014 году, что весь сценарий церемонии открытия согласовывается с Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Странности Франции нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность", – добавил Песков.

Подытоживая, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что сейчас остается только "сострадать" в связи с судьбой МОК, так как "они встали на скользкую дорожку".

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – на реке Сене. В ней участвовали 10,5 тысячи спортсменов.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Открытие Игр также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, перечислив все провальные моменты: транспортный коллапс в городе на фоне саботажа, проблемы с представлением сборных спортсменов из КНДР и Южной Кореи, а также то, что факел нес рэпер Снуп Догг, а флаг олимпийского движения – "всадник Апокалипсиса".

