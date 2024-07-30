Соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесены из-за качества воды в Сене

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Соревнования по триатлону среди мужчин на Олимпиаде в Париже перенесли из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Об этом сказано на сайте Международного союза триатлона (World Triathlon).

Теперь соревнования, запланированные 30 июля, предварительно назначены на 31 июля в 10:45 (по местному времени). Женщины должны начать заплыв в тот же день в 08:00.

Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки триатлонистов. При этом организаторы обещали, что состязание триатлонистов пройдет, как и планировалось, 30–31 июля.

Кроме того, шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули Олимпийскую деревню. Как оказалось, спортсмены поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере. Они были недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а на дорогу от Олимпийской деревни до бассейна уходит полтора часа.

