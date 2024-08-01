Спортсмены на Олимпиаде заявили, что вода в Сене отвратительно пахнет

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Шведская триатлонистка Тильда Монссон осталась недовольна качеством воды в Сене на олимпийских соревнованиях в Париже, пишет Expressen. По ее словам, вода коричневая и отвратительно пахнет.

"Посмотрим, заболею ли я после этого", – добавила Монссон.

Испанская триатлонистка Марьям Касильяс в свою очередь добавила, что организаторы Олимпиады не подумали о здоровье спортсменов, а были обеспокоены своим имиджем.

"Они совсем не думали о спортсменах, они больше думали о сцене, об имидже, о том, чтобы все выглядело красиво, о продаже Сены, чего организаторы Парижских игр хотели с самого открытия, и они совсем не думали о здоровье спортсменов", — сказала Касильяс в эфире радиостанции Marca.

По ее словам, здоровье должно стоять на первом месте. Организаторы пытались сделать вид, что все проверки качества воды делались для спортсменов, однако они, на самом деле, были направлены на поддержание имиджа, уверена спортсменка.

Касильяс также добавила, что у организаторов должен был быть запасной план. Проверки качества воды в Сене делались за 24 часа до заплыва, а за ночь до этого в городе прошел дождь, который мог поменять ситуацию.

Бельгийская участница Йолиен Вермейлен также заявила, что если бы гонка не состоялась, то это был бы позор для организаторов. По словам самой спортсменки, она наглоталась воды и не исключает того, что может заболеть.

"Когда я проплывала под мостом, то унюхала и увидела вещи, о которых лучше не думать", – добавила Вермейлен в эфире телеканала VTM.

Некоторым спортсменам стало плохо в ходе или сразу после состязания, к примеру, канадского триатлета Тайлера Миславчука стошнило сразу после финиша.

"Я пошел на это, я ни о чем не жалею… меня стошнило десять раз", – цитирует спортсмена газета Toronto Sun.

А выступающая за сборную Казахстана Екатерина Шабалина в итоге сошла с дистанции. В беседе с изданием Sport24 она рассказала, что ее вырвало уже после первого круга велосипедного этапа.

Нидерландские триатлонисты также остались крайне недовольны качеством воды в Сене и несправедливыми условиями соревнования. Финишировавшая 14-й в триатлоне Рэйчел Кламер назвала заплыв отвратительным.

Спортсменка выделила и течение Сены, с которым приходилось справляться пловцам. По словам Кламер, всем хотелось плыть посередине в одну сторону и ровно у стены в другую, что привело к большому числу контактов в воде.

"Меня едва не оттащили назад. Позади меня из воды вышло много спортсменов, которые на самом деле быстрее. Плавание было настоящей лотереей", – поделилась она в интервью телеканалу RTL.

При этом занявшая седьмое место Майя Кингма рассказала телеканалу NOS, что пыталась игнорировать сложные обстоятельства.

"Рада, что соревнования по триатлону прошли, но выступать под таким напряжением вновь я бы не стала", – добавила спортсменка.

Часть спортсменов об условиях заплыва высказалась достаточно дипломатично, пишет сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Inside The Games. Отец бронзового призера среди мужчин Лео Бержера Эрве Бержер заявил, что видел вещи и похуже.

"Вы знаете, он плавал в худших местах, чем это: в прошлом году половину спортсменов вырвало после соревнований в Сандерленде", – поделился мужчина.

По мнению медиков, инкубационный период ряда заболеваний, которые могли подхватить спортсмены во время плавания в Сене, составляет до двух недель.

Две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене.

При этом мэр Парижа Анн Идальго рассказывала, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. Проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось властями Франции как "единственный возможный" вариант.