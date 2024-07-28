МОК опубликовал публичные извинения за скандальную церемонию открытия Игр

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Международный олимпийский комитет (МОК) принес публичные извинения за церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Заявление опубликовано на странице МОК в соцсети X.

"МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно церемонии открытия. <...> Если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, очень жаль", – говорится в сообщении.

Как заявили представители оргкомитета, у них не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Целью было поставлено прославление общности и толерантности.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) изображали Тайную вечерю. Между тем в Сербии заявили, что Олимпиада в Париже и Игры БРИКС показали разницу цивилизаций и призвали сербов решить, к какой из них они себя относят.

Открытие Игр также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив все провальные моменты. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что некоторые эпизоды церемонии не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что это не показывали в России.