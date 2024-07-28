Оргкомитет ОИ в Париже отозвал аккредитацию у 4 журналистов ТАСС

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Оргкомитет Олимпиады в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях. Об этом сообщает само российское информационное агентство.

В полученном ТАСС документе нет подробностей, лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции. Аккредитации отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента. Трое корреспондентов успели осветить церемонию открытия ОИ и некоторые соревнования. Сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами подобных крупных турниров и не получали никаких замечаний со стороны организаторов, уточнили в агентстве.

Ранее Франция отказала некоторым российским журналистам в аккредитации на Олимпиаду. Это решение противоречит принципам свободы прессы, указали в посольстве России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемым отказ Парижа в освещении российскими журналистами Олимпийских игр. Это можно воспринимать как ограничение на информацию и ущемление СМИ, сказал он.