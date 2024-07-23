Посольство РФ прокомментировало отказ Парижа в аккредитации российским СМИ на ОИ

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Отказ Парижа в аккредитации российским СМИ на освещение Олимпийских игр нарушает принцип свободы прессы, заявили РИА Новости в посольстве РФ.

В диппредставительстве подчеркнули, что на этой Олимпиаде Россия уже стала чемпионом по числу наложенных на нее неправомерных и абсурдных ограничений.

"Теперь в аккредитации на Олимпиаде под совершенно надуманными предлогами отказали российским СМИ, в том числе журналистам РИА Новости, что грубо нарушает принципы свободы прессы, приверженность Парижа которым, как оказывается, имеет не более чем декларативный характер", – говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Франция нарушает свои обязательства перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказывая ряду российских журналистов в праве освещать Олимпийские игры.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва ждет реакции правозащитных организаций на эти неприемлемые шаги. Песков отметил, что Париж политизировал вопрос о допуске журналистов из РФ, и в российской столице к этим действиям относятся "крайне негативно".

Власти Франции 21 июля отказали некоторым журналистам из РФ в возможности освещать Олимпиаду. Отказ в допуске получили чуть более 4,3 тысячи человек из 960 тысяч досье. В их числе оказалось небольшое количество "шпионов" из России, Белоруссии и других стран, заверил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.