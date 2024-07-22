Песков: отказ в аккредитации на ОИ журналистам из РФ нарушает обязательства Франции

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Франция нарушает свои обязательства пред Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказывая ряду российских журналистов в праве освещать Олимпийские игры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва ждет реакции правозащитных организаций на эти неприемлемые шаги. Песков отметил, что Париж политизировал вопрос о допуске журналистов из РФ, и в российской столице к этим действиям относятся "крайне негативно".

Власти Франции 21 июля отказали некоторым журналистам из РФ в возможности освещать Олимпиаду. Отказ в допуске получили чуть более 4,3 тысячи человек из 960 тысяч досье. В их числе оказалось небольшое количество "шпионов" из России, Белоруссии и других стран, заверил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пустым звуком высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о соблюдении прав журналистов и обеспечении свободы слова.