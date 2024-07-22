Захарова заявила, что для Макрона соблюдение прав журналистов является пустым звуком

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Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова является для президента Франции Эммануэля Макрона пустым звуком. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Так она прокомментировала отказ Парижа в аккредитации российских представителей СМИ на Олимпиаду. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала отказ в аккредитации дискриминацией и доказательством двойных стандартов в отношении права на свободу слова и политизации самих Олимпийских игр.

По словам Москальковой, угрозы шпионажа и кибератак, на которые ссылаются власти Франции, являются абсурдным и ничем не обоснованным утверждением. Она призвала международные организации принять меры к восстановлению прав журналистов и спортсменов из РФ, сообщает РИА Новости.

21 июля французские власти отказали некоторым журналистам из РФ в возможности освещать Олимпийские игры. Отказ в допуске получили чуть более 4,3 тысячи человек из 960 тысяч досье. В их числе оказалось небольшое количество "шпионов" из России, Белоруссии и других стран, заверил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.