Песков назвал неприемлемым отказ журналистам из РФ на освещение Олимпиады

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Отказ журналистам из РФ освещать Олимпиаду-2024 во Франции является неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такое решение можно воспринимать как ограничение на информацию и ущемление СМИ, считает представитель Кремля.

"Это можно только осудить. Осудить достаточно жестко", – высказался он.

Ранее Франция отказала некоторым журналистам из России в аккредитации на Олимпийские игры. Решение противоречит принципам свободы прессы, подчеркнули в российском диппредставительстве.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.

