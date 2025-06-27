Проект "Лето в Москве" пригласил жителей и гостей столицы в кинотеатр под открытым небом, который заработал в парке "Музеон". Вечером в пятницу, 27 июня, зрители смогут посмотреть сборник из 11 черно-белых короткометражных фильмов, а затем ленту "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова.

Кроме того, горожане и туристы могут посетить фестиваль "Московское чаепитие". В проекте участвуют гостиницы, рестораны, буфеты музеев и театров, бизнес-залы аэропортов столицы. На площадках мероприятия представят чайное меню, которое дополнят свежей выпечкой и десертами от шеф-поваров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.