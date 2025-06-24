В новый дом по реновации в Царицыне переехали свыше 40 семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 40 семей переехали в новый жилой дом по реновации в Царицыне. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы, передает Агентство "Москва".

"Осмотр квартир в новостройке на улице Ереванской стартовал в середине мая. Свыше 70 семей из дома 12, корпуса 1 получили предложение равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже более 40 семей", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что в жилом комплексе установлены лифты, оборудованы комнаты для консьержей, помещения для хранения колясок и велосипедов.

Рядом с новостройкой создали проезды, тротуары и пешеходные дорожки. Кроме того, установили освещение, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

"Чтобы переезд был максимально комфортным, город оказывает жителям всестороннюю поддержку, в том числе предоставляет услугу по бесплатной перевозке вещей", – добавил Овчинский.

Новый жилой дом по реновации находится недалеко от станции метро "Царицыно". Также в пешей доступности располагаются скверы, учебные заведения, кафе и магазины.

В пресс-службе департамента градостроительной политики уточнили, что всего в Царицыне по реновации расселят 141 дом, квартиры получат свыше 36 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что согласован проект жилого дома по программе реновации в Лефортове. Новостройка появится на месте снесенного пятиэтажного дома на 2-й улице Синичкина. В здании планируется обустроить 184 квартиры, в которые переедут порядка 790 человек.

