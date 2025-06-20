Строительные работы начались на 22 площадках по реновации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительные и подготовительные работы с начала 2025 года начались на 22 площадках программы реновации в Москве, сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Сейчас по программе реновации строится жилье на площади более 300 гектаров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы наращиваем темпы реализации программы", – сказал Овчинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает "Московский комсомолец".

В прошлом году за аналогичный период началось строительство новостроек по реновации на 13 площадках столицы. Таким образом, текущий показатель превысил значения 2024 года на 41%.

Большая часть объектов, начатых в текущем году, находится в Северо-Западном административном округе (5). В Северном, Юго-Восточном и Восточном округах – по 4 площадки.

Все новые дома по реновации в Москве возводятся с учетом безбарьерный среды. Прилегающая к объектам территория благоустраивается – там появляются пешеходные дорожки, освещение, скамейки с урнами, зоны для отдыха, спортивные и детские площадки.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы по программе комплексного развития территорий планируется построить еще несколько жилых домов. Для реализации проекта в Солнцеве реорганизуют участок площадью 3,85 гектара. Возле домов появится подземный паркинг, а на первых этажах разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры, что позволит создать около 250 рабочих мест.

