Жилые дома для реализации программы реновации появятся в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилые дома появятся в Западном административном округе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект с соответствующим решением размещен на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Для реализации данного проекта в Солнцеве будет реорганизован участок, площадь которого составляет 3,85 гектара. На этой территории возведут 141,4 тысячи квадратных метров жилья. Возле домов появится подземный паркинг, а на первых этажах строений разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры, что позволит создать около 250 рабочих мест.

Строительство пройдет на улице Матросова, в непосредственной близости от пересечения МКАД и Боровского шоссе. Жители домов смогут пешком добираться до станции "Говорово" Солнцевской линии метро и станции Мещерская четвертого Московского центрального диаметра. Также возле жилых зданий будут находиться Заводской пруд и Мещерский парк.

"Общая площадь квартир в домах для реализации программы реновации составит ориентировочно 86 тысяч квадратных метров. Это позволит переселить около трех тысяч москвичей", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что на территории жилых домов создадут внутриквартальную улично-дорожную сеть, проведут благоустройство и озеленение, обустроят детские и спортивные площадки. Кроме того, в шаговой доступности горожан будут расположены детские сады, школы и магазины.

Также в рамках программы КРТ в столичном районе Новогиреево реорганизуют несколько участков вблизи Большого Перовского пруда. Там будет проведен редевелопмент трех участков общей площадью 12,7 гектара. В течение семи лет на участках планируется построить многоквартирные дома общей площадью 162,7 тысячи квадратных метров.