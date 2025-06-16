Проект жилого дома на 2-й улице Синичкина согласован по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект жилого дома в районе Лефортово на юго-востоке Москвы согласован по программе реновации, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

"Односекционное жилое здание возведут на месте снесенного пятиэтажного дома на 2-й улице Синичкина. В новостройке будет 184 квартиры, часть из них оборудуют с учетом потребностей маломобильных жильцов и их близких", – поделился руководитель Москомэкспертизы.

По его словам, после завершения строительства в новостройку переедут около 790 человек. При этом, помимо квартир, в новом доме предусмотрены общественные помещения с отдельными входами с улицы, где в том числе будет размещен центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

Кроме того, в новостройке будет обеспечена безбарьерная среда. Входы в дом и с улицы, и со стороны двора планируется сделать на уровне земли, а проходы в лифтовые холлы, межквартирные коридоры и другие места общего пользования спроектированы без порогов и перепадов.

Входы в жилые секции будут включать в себя сквозные вестибюли, помещения консьержей, колясочные и места для почтовых ящиков.

Ранее сообщалось, что несколько участков будут реорганизованы в жилой квартал по программе КРТ в столичном районе Строгино. Всего в проект входят три участка общей площадью 10,24 гектара.

Все участки находятся на улице Маршала Воробьева, недалеко от метро "Строгино" и МКАД. Поблизости расположены школа, торговый центр, кафе, медицинское учреждение и фитнес-клуб.

