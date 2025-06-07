Жилой комплекс по программе реновации построили в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой комплекс по программе реновации возвели в Царицыне, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка площадью свыше 31 тысячи квадратных метров находится по адресу улица Бехтерева, дом 25, корпуса 1 и 2. Рядом с новым жилым домом работают государственные и частные медучреждения, учебные заведения, кафе и магазины.

Новые дома рассчитаны на 360 квартир общей площадью 20 тысяч "квадратов". Две квартиры выделены для маломобильных жильцов. Там увеличена ширина коридоров и дверных проемов. Кроме того, в санузлах обустроены специальные поручни.

Овчинский добавил, что в новостройке установили лифты грузоподъемностью 630 и 1 000 килограммов. Кроме того, в подъезде обустроили сквозной проход, который позволяет пройти как во внутреннюю часть двора с детской и спортивной площадками, так и на улицу.

В подъездах корпусов новостройки созданы комнаты для консьержей, а также помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию оснастили детской площадкой с безопасным покрытием, спортплощадкой и зоной отдыха. Также специалисты озеленили двор и установили наружное освещение.

Между тем в районе Марьина Роща в рамках программы реновации полностью расселены десять домов. При этом первый жилой комплекс в 1-м Стрелецком проезде был передан под заселение в 2020 году.

Освобожденные дома в Северо-Восточном административном округе будут демонтированы. На этих территориях в дальнейшем построят новое жилье, вокруг которого появится сопутствующая инфраструктура.