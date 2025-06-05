Благоустройство зоны с "зелеными кабинетами" завершается в Бутырском районе

Фото: stroi.mos.ru/пресс-служба Москомархитектуры

Благоустройство общественной зоны с "зелеными кабинетами" проходит к завершению возле бизнес-парка OSTANKINO в Бутырском районе Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что девелопер завершит работы в текущем году. Благоустроенная зона площадью около 10 тысяч квадратных метров появится недалеко от станции метро "Бутырская". Там обустроят центральную площадь для проведения мероприятий и "зеленые кабинеты", в которых горожане смогут работать на свежем воздухе.

Кроме того, на территории появятся спортивные площадки и места для отдыха.

"Уличные коворкинги оборудуют столами с высокими стульями в тени деревьев, для неформального общения создадут зоны с небольшими садами, где установят уличные шезлонги, гамаки, а также беседки с настилами из лиственницы и качели-коконы", – отметил Овчинский.

В рамках работ по благоустройству ландшафтного парка застройщик планирует возвести площадки со столами для шахмат и пинг-понга. Также будет обустроена фотозона с видом на Останкинскую телебашню, для оформления которой используют зеркальные стелы из нержавеющей стали.

Помимо этого, специалисты проведут озеленение территории. Здесь будут высажены деревья лиственных и хвойных пород, а также более десяти видов кустарников. Вместе с тем будут созданы острова из многолетних растений и злаков. В процессе создания пешеходных зон применят прочные материалы, в частности террасную доску, речную окатанную гальку и натуральный камень.

Все этапы строительства бизнес-парка находятся под контролем Мосгосстройнадзора. В настоящий момент на этой территории проходит строительство шестого корпуса, совокупная площадь которого составляет 22,6 тысячи квадратных метров. В нем смогут разместиться 130 офисов, подчеркнул председатель надзорного ведомства Антон Слободчиков.

"На данный момент завершены монолитные работы, ведутся облицовка фасадов и монтаж инженерных систем. Совместно со специалистами подведомственного ГБУ "ЦЭИИС" инспекторы комитета провели третью выездную проверку объекта. Ранее были оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию пяти корпусов", – добавил председатель Мосгосстройнадзора.

Ранее сообщалось, что около станции метро "Университет Дружбы Народов" на юго-западе Москвы стартовал второй этап благоустройства. Главная задача работ заключается в улучшении пешеходной и транспортной доступности станции метро, в том числе организации удобных подходов и подъездов к ней. Территорию планируется привести в порядок к осени текущего года.