Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Головинском районе по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет возведен в районе Головинском на участке бывшей промзоны Автомоторная по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Участок земли, где будет проводиться строительство, находится в Северном административном округе столицы около Московского городского вокзала Лихоборы. Комплекс возведут в Проектируемом проезде № 1127 в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

По словам Овчинского, здание войдет в состав высотного комплекса. Благодаря его появлению местные жители смогут заниматься спортом возле дома. Объект создаст 535 рабочих мест.

"Территорию рядом с объектом благоустроят, для комфортного подъезда к зданию проложат новые дороги", – добавил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в столичной Капотне по программе КРТ реорганизуют три участка. Совокупная площадь участков составляет 2,89 гектара. Там появятся дома для реализации программы реновации. Первые этажи будут нежилыми. На них смогут открыться магазины, аптеки, кафе и службы быта. Благодаря реализации проекта в городе появится около 200 рабочих мест.