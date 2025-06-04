Дома по программе реновации построят в Капотне по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три участка в Капотне на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там появятся дома для реализации программы реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь участков, расположенных недалеко от МКАД в районе с хорошо развитой социальной и сопутствующей инфраструктурой, составляет 2,89 гектара. На каждой отведенной под редевелопмент территории возведут жилые дома для реализации программы реновации площадью около 100 тысяч квадратных метров", – отметил он.

Первые этажи будут нежилыми. На них смогут открыться магазины, аптеки, кафе и службы быта. Благодаря реализации проекта в городе появится около 200 рабочих мест.

Проект реализуют около Москвы-реки. В пешей доступности от новостроек находится заказник "Берег реки Москвы в Капотне".

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, общая площадь домов составит примерно 61 тысячу квадратных метров. Туда переедут около 2,2 тысячи горожан. Во дворах появятся детские и спортивные площадки. Придомовую территорию благоустроят. Специалисты проведут озеленение, установят современные системы уличного наружного освещения, организуют удобные подъездные пути к домам, построят внутриквартальные дороги и тротуары.

Между тем с начала 2025 года в новостройки по программе реновации в Южном административном округе столицы переехали уже около 880 человек. В районах Бирюлево Восточное и Нагорном расселили пять старых домов. Три из них – на Криворожской улице, еще два здания – на Касимовской улице. Жители устаревшего жилья переехали в новые дома, построенные на Электролитном проезде и на Касимовской улице.