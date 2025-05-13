Дом появится на Волгоградском проспекте по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Односекционный дом с двумя нежилыми пристройками появится на Волгоградском проспекте по программе реновации. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, в здании будет обустроено 184 квартиры. В подъезде жилого дома организуют вестибюль со сквозным проходом между улицей и двором, лифтовый холл, место для колясок, комнату консьержа и помещение для почты.

В нежилых пристройках появятся коммерческое и общественное помещения с отдельными входами с улицы, в том числе офис центра информирования по переселению в рамках реновации.

Проект возведения здания учитывает критерии безбарьерной среды и соответствует всем требованиям противопожарной безопасности.

Ранее Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса, который был возведен на улице Николая Озерова в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации. Рядом с объектом была создана развитая инфраструктура, в том числе построен спорткомплекс, стадион, детсады, школы и благоустроена набережная.

Жилой комплекс состоит из двух корпусов. Он рассчитан на 962 квартиры. Площадь здания составляет 56,3 тысячи квадратных метров. Дом также оснастили автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.