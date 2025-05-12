Сергей Собянин осмотрел новый дом по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса, который был возведен на улице Николая Озерова в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации.

"Вас можно поздравить с новосельем. Здесь большие районы строятся, новые, современные. А старые пятиэтажки живут своей жизнью. Мы решили эту несправедливость исправить и построить для вас здесь новые дома, а на месте ваших старых пятиэтажек будут новые дома, построенные для тех, кто ждет своей очереди по реновации", – отметил мэр столицы.

Как указал Собянин, рядом с ЖК присутствует развитая инфраструктура. Для жителей доступны спортивный комплекс, стадион, детские сады, школы и благоустроенная набережная.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, жилой комплекс состоит из двух корпусов. Он был построен по индивидуальному проекту и рассчитан на 962 квартиры. Площадь здания составляет 56,3 тысячи квадратных метров. Дом также оснастили автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

В рамках работ специалисты застеклили лоджии и балконы, установили коробы для кондиционеров и оформили входные группы витражным остеклением. Около ЖК также были обустроены детская и спортивная площадки.

С апреля этого года в новостройке к осмотрам квартир приступили 1 446 жителей восьми домов на Волоколамском шоссе, Сосновой аллее, Врачебном проезде, улице Габричевского и улице Свободы. После переселения на месте старых зданий планируется возвести пять новых.

В районе Покровское-Стрешнево в программу реновации вошли 48 домов, а всего в новостройки должны переселиться 8,3 тысячи человек.

С начала года в Москве по программе реновации снесли около 60 старых домов. Они располагались в 8 округах и 18 районах Москвы. Например, в Новомосковском административном округе (НАО) было снесено примерно 20 зданий, на юго-востоке города – свыше 10 объектов, а на западе – 7.

