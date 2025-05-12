Около 60 старых домов снесены в Москве по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 60 старых домов были снесены по программе реновации с начала года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Старые дома располагались в 8 округах и 18 районах Москвы. Например, в Новомосковском административном округе (НАО) было снесено примерно 20 зданий, на юго-востоке города – свыше 10 объектов, а на западе – 7.

"По 5 домов демонтировали в Северном и Северо-Восточном административных округах, по 4 – в Юго-Западном и Троицком. Еще 2 снесли на востоке столицы", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, уточнив, что всех жильцов старых домов расселили в новостройки.

На месте сносимых зданий возводятся новые дома с благоустроенными дворами и необходимой инфраструктурой. Также специалисты не забывают про озеленение территорий, строительство детских и спортивных площадок, а также организацию зон отдыха для жильцов.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы по программе реновации уже расселены 148 домов. Больше всего таких зданий в Измайлове – свыше 30, а также в Северном Измайлове – 29. Еще около 20 домов находятся в Перове. Всего в Восточном административном округе (ВАО) предстоит расселить 1 062 старых дома.

Новое жилье предоставляется всем участникам программы в тех же районах, где они жили ранее. Исключением являются Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где переселение идет в пределах округа.

