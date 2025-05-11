Новый ЖК по программе реновации построен в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый жилой комплекс по программе реновации построили в столичном районе Черемушки. Он расположился по адресу улица Гарибальди, дом 17А, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства Москвы.

ЖК на юго-западе города занял пространство площадью более 35 тысяч квадратных метров. Для жителей предусмотрели 354 квартиры площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, три из них – для маломобильных граждан, уточнил Овчинский.

"Все квартиры уже с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Это дает возможность жителям сразу переехать в новый дом, не тратя времени на дополнительный ремонт. Первые этажи нежилые – там смогут открыться аптеки, досуговые центры для детей, частные клиники и другие объекты социально-бытового назначения", – добавил он.

ЖК обладает хорошей транспортной доступностью, рядом расположена станция метро "Новые Черемушки". В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Во дворах предусмотрены спортивная и детская площадки. Также выполнено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.

За время строительства комплекса инспекторы провели 12 контрольно-надзорных мероприятий, оценив качество отделки, монтажа инженерных систем и благоустройства территории, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации", – подчеркнул он.

Ранее возведение жилого двухсекционного дома на 262 квартиры в рамках программы реновации началось в Басманном районе Москвы. Новостройку, общая площадь которой превысит 22 тысячи квадратных метров, построят на месте двух расселенных зданий по улице Госпитальный Вал.

