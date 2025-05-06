Строительство дома на 262 квартиры по реновации началось в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возведение нового жилого двухсекционного дома на 262 квартиры в рамках программы реновации началось в Басманном районе Москвы, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Две квартиры адаптируют для маломобильных граждан. Кроме того, в каждой секции установят три лифта, грузоподъемность которых составит 400, 630 и 1 000 килограммов.

"Неподалеку находятся объекты здравоохранения и учебные заведения, станция метро и МЦД-3 "Электрозаводская", – указал Овчинский, добавив, что сейчас на объекте начались подготовительные работы.

Новостройку, общая площадь которой превысит 22 тысячи квадратных метров, строят на месте двух расселенных зданий по улице Госпитальный Вал.

В подъездах будут оборудованы помещения для хранения колясок и велосипедов, а также для консьержей. При этом первые этажи останутся нежилыми, здесь в будущем могут открыться аптеки, магазины, кафе и другие предприятия социально-бытового назначения.

Кроме того, специалисты уделят внимание и благоустройству придомовой территории. На ней проведут комплексное озеленение, создадут зоны для активного отдыха и спорта, установят наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что разрешение на возведение здания реновации на участке в 0,4 гектара было выдано комитетом. После начала работ инспекторы составили программу выездных проверок.

"В ходе мероприятий будет оцениваться соответствие качества работ и материалов требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительному решению", – уточнил он.

Между тем по программе реновации на востоке Москвы расселены 148 домов. Больше всего таких зданий в Измайлове – свыше 30, а также в Северном Измайлове – 29. Еще около 20 домов находятся в Перове.

Всего по программе реновации в Восточном административном округе предстоит расселить 1 062 старых дома. Новое жилье предоставляется всем участникам программы в тех же районах, где они жили ранее.