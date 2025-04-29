В Щукине две корпуса ЖК по реновации выполнили в монохромной гамме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два корпуса возводящегося по программе реновации жилого комплекса в столичном районе Щукино выполнены в монохромной гамме, передает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

По словам первого заместителя председателя ведомства, главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, общая площадь комплекса составит 38,6 тысячи квадратных метров. Фасады в нем оформлены чередованием горизонтальных и вертикальных поясов с контрастными цветами.

Дом, рассчитанный на 486 квартир, возводится на Щукинской улице, владении 7, продолжил Кузнецов, добавив, что для облицовки здания были выбраны современные и прочные материалы: керамогранит, бетонная плитка светлых оттенков, имитирующая клинкер, а также металлокассеты темного цвета.

Уточняется, что Москомархитектура уже выдала сертификат об архитектурно-градостроительном решении (АГР) на данный проект. Председатель комитета Антон Слободчиков напомнил, что строительство стартовало летом 2023 года. За это время было проведено 6 выездных проверок.

"В ходе последней инспекторы совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве оценили качество монолитных конструкций, класс бетона по прочности на сжатие и толщину его защитного слоя", – пояснил он.

Добавляется, что одним из этапов возведения станет благоустройство прилегающей территории. Специалисты обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха с лавочками. Там же появятся опоры освещения, пешеходные дорожки и будут высажены каштаны и кустарники.

С начала программы реновации в Москве демонтировано 612 старых домов. На их месте возводится новое жилье с инфраструктурой. Например, на юго-востоке снесено 99 домов, на западе – 77, на востоке – 67. Все жители переселены в новые квартиры с улучшенной отделкой.

