Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 7,5 тысячи семей на севере Москвы обрели новое жилье с начала программы реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что первый переезд в новые дома состоялся на севере Москвы еще в 2018 году. Тогда граждане заселились в жилой комплекс на Бескудниковском бульваре. На данный момент, по словам Ефимова, число новостроек, готовых к приему новых жильцов, составляет 51.

"В новые квартиры переехали более 7,5 тысячи семей, из которых 2,7 тысячи – жители Бескудниковского района, а 1,4 тысячи – Головинского. Еще более тысячи семей отпраздновали новоселье в новых квартирах в Дмитровском районе столицы", – уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Город также готов оказать бесплатную помощь гражданам при переезде в новые квартиры. Для этого был разработан сервис "Помощь в переезде". Жители столицы могут воспользоваться им, подав заявку на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.

Такой услугой, по словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, уже воспользовались 7,1 тысячи граждан. Из них за помощью к грузчикам обратились 2,4 тысячи жителей Бескудниковского района и еще 1,4 тысячи семей из Головинского района.

"В Дмитровском районе заявки на перевозку вещей из старой квартиры в новую оставили чуть более тысячи семей", – добавил Овчинский.

Подготовиться к переезду поможет инструкция, которая размещена в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. При этом в столичном департаменте информационных технологий уточнили, что если настроить параметры заселения, то в сервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Между тем в первом квартале 2025 года все жители 49 устаревших домов полностью завершили оформление договоров на получение квартир по программе реновации в Москве. Всего в этих расселяемых домах проживали около 8,2 тысячи человек.

За январь документы оформили жители 16 домов, в феврале – 19. В марте договоры оформили жители еще 14 домов. Большая часть из оформивших документы приходится на восток Москвы, 2,4 тысячи москвичей.