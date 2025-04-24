Жители 49 домов оформили договоры на квартиры по реновации в первом квартале 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В первом квартале 2025 года все жители 49 устаревших домов полностью завершили оформление договоров на получение квартир по программе реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"При этом 31 здание уже полностью освобождено, жители остальных 18 еще находятся в процессе переезда. Всего в этих расселяемых домах проживали около 8,2 тысячи человек. Все они стали правообладателями комфортного жилья с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", – добавил Ефимов.

За январь документы оформили жители 16 домов, в феврале – 19. В марте договоры оформили жители еще 14 домов. Большая часть из оформивших документы приходится на восток Москвы, 2,4 тысячи москвичей.

"На юго-востоке заключили договоры все москвичи из 9 расселяемых зданий – более 1,6 тысячи человек, на северо-востоке – из 5 пятиэтажек и 2 четырехэтажных домов, в которых жили почти 1,2 тысячи участников программы реновации", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Жители, которые переезжают в новостройки, могут воспользоваться услугами сервиса "Переезд по программе реновации". Заказать их можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.

"Город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. А застройщики и генеральные подрядчики благодаря сервису могут контролировать качество построенных жилых комплексов, сроки устранения дефектов в новых квартирах, также отслеживать изменения на объектах", – рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что в Черемушках по программе реновации появятся новые жилые дома. Речь идет о территориях на улице Гарибальди. Общая площадь застройки земельного участка площадью около 6 гектаров превысит 300 тысяч квадратных метров. Вокруг новых домов проведут комплексное благоустройство с созданием зон для отдыха, детских игр и занятий спортом.

