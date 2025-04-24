Два участка в Алексеевском районе будут благоустроены по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Два участка в Алексеевском районе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"В проект комплексного развития территорий вошли два участка на северо-востоке столицы общей площадью 0,44 гектара", – сказал он.

Планируется провести здесь благоустройство и озеленение, а также построить спортивные площадки. Территории находятся на улице Ярославской и на улице Космонавтов, в непосредственной близости от гостиницы "Космос" и станции "ВДНХ" столичного метрополитена.

По программе КРТ в Москве создаются еще и новые городские кварталы, которые возводятся на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. В городе на разных стадиях разработки и проработки находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4 200 гектаров.

Ранее в Москве утвердили проект планировки территории в Научном проезде, где по программе КРТ в целях реновации возведут три жилых дома. Здесь же появится административное здание для коммунальных служб.

Всего там возведут 173,9 тысячи квадратных метров недвижимости. Также в результате работ будет создано более 330 рабочих мест.

