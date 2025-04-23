Строительство второй очереди технопарка "Алабушево" выполнено наполовину

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Строительство второй очереди промышленного технопарка "Алабушево" выполнено на 50%. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Руководитель департамента Анатолий Гарбузов рассказал, что в рамках второй очереди в технопарке появятся семиэтажное административное здание и два производственных корпуса. Работу вблизи от дома смогут найти более 1,2 тысячи жителей Зеленограда.

По его словам, в планах ввести в эксплуатацию вторую очередь технопарка в 2026 году.

Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков отметил, что строительство находится под контролем комитета. По его словам, монолитные конструкции надземной части зданий и качество каменной кладки соответствуют требованиям проектной документации. Специалисты также оценили толщину защитного слоя бетона, добавил Слободчиков.

Отмечается, что технопарк "Алабушево" будет состоять из пяти производственных корпусов. Там также обустроят административно-деловую часть.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется почти во всем городе. Инвесторы возведут более 230 объектов, а именно – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, образовательные, культурные и спортивные учреждения. Благодаря проектам появится более 310 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что производство оборудования для пищевой промышленности появится в технопарке "Сенькино". Там уже полностью построили два корпуса. Сдать объект планируется в следующем году. Его общая площадь составит более 26 тысяч квадратных метров. Там появятся производственные линии, склады и офисные площади. Это позволит создать более 2,8 тысячи новых рабочих мест.