Пять новых производств появятся на западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти предоставили инвесторам участки для строительства пяти предприятий на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка в размере один рубль в год", – напомнил он.

В итоге в ЗАО выделили 16,1 гектара земли для различных фабрик. В их числе – предприятия по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания. За счет поддержки Москвы арендаторы смогут сэкономить свыше 250 миллионов рублей.

Договоры по аренде территорий заключены с инвесторами на 5 лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что благодаря этому в столице создадут около трех тысяч новых рабочих мест в пищевой и строительной отраслях, а также в автомобилестроении.

Промышленные площадки разместят в Ново-Переделкине и Очаково-Матвеевском. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что Москва еще в 2022 году выделила примерно 3,7 гектара земли для строительства второй очереди мясокомбината и производства блюд для сети кофеен. Инвестор уже возводит эти объекты.

"Еще два участка площадью свыше 11,7 гектара выделены в прошлом году для комплексов по выпуску уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, а также по переработке, хранению и расфасовке продуктов питания и фабрики кухонной мебели", – сказал Гаман.

Кроме того, в текущем году был заключен договор по аренде 0,72 гектара территории для постройки завода по изготовлению продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий. Общая площадь объектов превысит 280 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что на западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут новый деловой комплекс. Его разместят на территории площадью 1,21 гектара, на улице Неверовского. Вложения в проект оцениваются примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 668 миллионов рублей.