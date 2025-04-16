Около 190 гектаров реорганизуют в Москве в рамках 21 проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 188,6 гектара реорганизуют в Москве в рамках 21 проекта комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что проекты были опубликованы на официальном сайте столичного правительства в период с января по март текущего года. Согласно им, на участках планируется построить городские кварталы, деловые пространства и благоустроенные территории. Там появятся жилые дома, социальные, промышленные объекты и объекты общественно-делового назначения.

"При планировании город учитывал потребности каждого района в необходимой инфраструктуре в шаговой доступности. Вложения в проекты оцениваются в 1,1 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 310 миллиардов рублей. В результате реализации 21 проекта город получит более 44 тысяч рабочих мест", – добавил Ефимов.

Участки расположены в Западном, Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Новомосковском административных округах. Собственникам территорий и объектов на них предложили оформить соглашения с городом о развитии площадок.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на участках появится не только жилье, но объекты образования, здравоохранения и спорта. Например, там построят пять спортивных объектов, столько же детских садов, рассчитанных на 1,5 тысячи воспитанников, школ для 3,5 тысячи учеников и три объекта здравоохранения.

"Кроме того, запланировано создание более 100 тысяч квадратных метров современных производств. На всех территориях проведут работы по благоустройству и озеленению, а также организуют современную улично-дорожную сеть", – обратил внимание он.

В рамках КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и участков, которые использовались неэффективно, строятся дороги, комфортное жилье и инфраструктура.

В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

Также на западе столицы по программе КРТ появится деловой комплекс. Его возведет на участке площадью 1,21 гектара, расположенном на улице Неверовского, назначенный городом оператор. Срок сдачи – пять лет.

Градостроительный потенциал территории составляет 56 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом в деловом комплексе, который там появится, планируется разместить торговые объекты, кафе, рестораны, отделения банков, а также офисы, спортивные и медицинские центры.