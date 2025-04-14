В Москве реорганизуют 70 площадок в рамках программы КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В настоящее время в Москве реализуются 113 проектов комплексного развития территорий (КРТ), 70 из которых реорганизуют операторы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы на участках общей площадью свыше 670 гектаров возведут современные кварталы с комфортным жильем, объектами общественно-делового назначения и современными производствами", – отметил он.

В развитие площадок вложат 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 119,2 миллиарда. По итогам там появится около 173 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в 50 районах Москвы в общей сложности планируется возвести около 13,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Новые объекты построят на 35 площадках, которые располагаются в бывших промзонах, а также на 35 неэффективно используемых и незастроенных участках.

Как подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшее число реализуемых проектов (13) находится на юго-западе Москвы. Там работы проходят на 42 гектарах. По 10 проектов реализуют на западе и юге города. Благодаря им на бывших промзонах появятся современные дома, школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, подстанции скорой помощи, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты.

Всего в настоящее время в столице реализуются 302 проекта КРТ, общая площадь которых составляет около 4,2 тысячи гектаров.

Вместе с тем в районе Коммунарка по программе КРТ реорганизуют участки площадью 13,74 гектара. Там появится спортивная и деловая инфраструктура.

В реализацию проекта планируется вложить 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 1 миллиарда рублей. Участки располагаются рядом со станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро.

