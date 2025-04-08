Участок на улице Маршала Прошлякова в Москве реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На участке улицы Маршала Прошлякова в Москве проведут редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения был размещен на сайте столичного правительства, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На северо-западе столицы в рамках редевелопмента территории площадью 69,74 гектара, расположенной по адресу улица Маршала Прошлякова, владение 9, планируется построить новый комфортный микрорайон с жильем и сопутствующей инфраструктурой", – отметил он.

По словам заммэра, после проведенных работ здесь появятся образовательный и спортивный комплексы. Также на данном участке планируется сформировать более 11,7 тысячи рабочих мест. Вложения в проект составят 218,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 5,6 миллиарда.

Участок находится рядом со станцией "Строгино" Арбатско-Покровской линии метро и Московской кольцевой автомобильной дорогой.

Как указал глава департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках реорганизации на территории возведут свыше 950 тысяч квадратных метров недвижимости. Речь идет в том числе о школе на 1 тысячу человек и детсаде на 600 воспитанников. Также здесь планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с гостиницей и технопарк.

Между тем в столице по программе КРТ появятся еще 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. Их построят в бывших промзонах Соколиная Гора, Боткинский Проезд, Автомоторная, Котляково и Алтуфьевское Шоссе. Общая площадь площадок, выделенных под КРТ, составляет свыше 48 тысяч квадратных метров.

