Пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице по программе комплексного развития территорий (КРТ) появятся еще 5 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Спортивные сооружения появятся на отведенных под них площадках, расположенных в бывших промзонах Соколиная Гора, Боткинский Проезд, Автомоторная, Котляково и Алтуфьевское Шоссе", – отметил он.

Общая площадь площадок, выделенных под КРТ, составляет свыше 48 тысяч квадратных метров. ФОК возведут реорганизуемых территориях общей площадью свыше 200 гектаров в столичных районах Царицыно, Отрадное, Беговой, Головинский и Соколиная Гора.



"В Головинском районе на месте бывшей промзоны Автомоторная инвестор возведет спортивный объект в составе высотного комплекса в Проектируемом проезде № 1127", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, на части бывших промышленных зон Котляково и Боткинский Проезд в Царицыне и Беговом возведут ФОК с бассейнами. В большей части зданий предусмотрены места для автомобильных парковок.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в столице возведут 54 жилых дома в рамках проектов КРТ. Суммарная площадь новостроек составит порядка 4,4 миллиона квадратных метров. На первых этажах зданий появятся магазины, кафе, аптеки и другие предприятия. Всего в столице активно реализуют 112 проектов

