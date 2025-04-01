Новостройки по реновации возведут в Москве в рамках 54 проектов КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дома по программе реновации построят в Москве в рамках 54 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, всего в столице на данный момент активно реализуют 112 проектов КРТ, из которых 54 предусматривают строительство жилой недвижимости по реновации. Суммарная площадь новостроек составит порядка 4,4 миллиона квадратных метров. На первых этажах зданий появятся магазины, кафе, аптеки и другие предприятия.

Вместе с жильем будет и необходимая инфраструктура. В результате город получит около 100 тысяч рабочих мест, указал Ефимов.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что одним из лидеров по объему запланированного строительства жилья стал ЮЗАО. Там предусмотрено возведение 834,7 тысячи "квадратов" новостроек и более 41 тысячи "квадратов" объектов общественно-делового назначения, среди которых детские сады и школа на 850 мест.

Он уточнил, что территории будущих кварталов благоустроят и озеленят. Для жителей установят детские и спортивные площадки, а также проложат дороги.

Площадь квартир в домах, которые построят по программе реновации, достигнет около 2,6 миллиона "квадратов", добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Это, с его слов, позволит переселить порядка 95 тысяч москвичей.

Между тем в районе Хорошёво-Мнёвники возводятся четыре ЖК по реновации. Общая площадь зданий превысит 98 тысяч "квадратов". Дома появятся на улицах Генерала Глаголева, Демьяна Бедного, набережной Новикова-Прибоя и в Новохорошевском проезде. В общей сложности в новостройках будет 959 квартир.