Свыше 100 тыс человек обратились к суперсервису "Переезд по программе реновации"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 100 тысяч человек обратились к суперсервису "Переезд по программе реновации" за все время его работы, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Сервис работает на портале mos.ru с осени 2020 года. Благодаря ему жителям города доступен широкий спектр электронных услуг, инструкций и уведомлений, связанных с процессом переселения в рамках программы реновации.

В частности, 8 тысяч заявок москвичи подали на осмотр квартиры, а 4,5 тысячи жителей столицы загрузили документы онлайн.

"К нотариусу записались более 200 человек, а на заключение договора – свыше 500. Суперсервис также позволяет жителям получать своевременные уведомления о каждом этапе переселения", – подчеркнул вице-мэр.

Среди сообщений, которые получили жители Москвы, была информация о начале переселения, предложения о новых квартирах, уведомления о необходимости подписать согласие или отказ после осмотра жилья.

Также были отправлены проекты договоров на квартиры с приглашением на подписание, информация об устранении строительных дефектов и уведомления о подписании договора с предложением помощи при переезде.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что среди участников программы реновации одна из наиболее востребованных услуг – помощь в переезде из старого жилья в новое. Услугами грузчиков воспользовались более 42 тысяч человек.

"Суперсервис также позволяет жителям, застройщикам и генеральным подрядчикам контролировать процесс устранения строительных дефектов в новых квартирах. Данные помогают анализировать качество построенных домов, сроки устранения дефектов и риски задержек, а благодаря онлайн-услуге можно отслеживать статус проведенных изменений", – добавил руководитель ведомства.

При помощи сервиса жители столицы могут оперативно получать информацию и услуги. В свою очередь, органы исполнительной власти, префектуры и организации, участвующие в программе реновации, могут эффективно взаимодействовать в единой информационной среде и обмениваться данными в режиме реального времени.

Все сведения о программе реновации доступны на mos.ru. Подробную информацию о квартирах и домах москвичи могут узнать по ссылке.

Ранее Овчинский рассказал, что программа реновации будет продолжена после 2032 года, а жители старого фонда смогут попасть в новую волну.

Он отметил, что на сегодняшний день город имеет опыт, наработки, инструменты и технологии, которые помогут сделать процесс обновления жилого фонда постоянным. Программа реновации касается около 1 миллиона горожан и предполагает расселение 5 176 домов.