Жители старого фонда Москвы попадут в новую волну реновации после 2032 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Программа реновации в Москве будет продолжена после 2032 года. Жители старого фонда смогут попасть в новую волну, сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Программа в том виде, в каком она реализуется сейчас, имела согласованный и определенный объем и сроки. Мы как город взяли на себя обязательства перед жителями, когда и какие дома будут переселены. Была проделана огромная работа", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам руководителя департамента, на сегодняшний день город имеет ценный опыт, наработки, инструменты и технологии, которые помогут сделать процесс обновления жилого фонда постоянным. Как подчеркнул Овчинский, принципиальным условием для включения дома в программу реновации, как и раньше, будет желание жителей.

Программа реновации касается около одного миллиона горожан и предполагает расселение 5 176 домов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что современные методы строительства ускоряют возведение в Москве домов по программе реновации. По словам мэра, с 2022 года в столице внедряются префаб-технологии, по которым часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке.

В настоящее время по этой технологии возводятся 99 домов. Москвичи смогут въехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт, так как все квартиры в новостройках по реновации передают гражданам с готовой улучшенной отделкой.

