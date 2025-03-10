Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современные методы строительства ускоряют возведение в Москве домов по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра Москвы, с 2022 года в столице внедряются префаб-технологии, по которым часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке.



В результате сроки возведения сокращаются на 30–50%, а трудозатраты на квадратный метр площади уменьшаются в два-три раза. Время эксплуатации таких домов составляет 100 и более лет.

В прошлом году в столице с применением префаб-технологий возвели новостройку в проезде Черепановых. Для этого специалисты подготовили элементы фасадов, сантехнические кабины с готовой отделкой, лифтовые шахты и другие компоненты.



Кроме того, по такому же методу был построен дом на Ташкентской улице. Для него заранее сделали крупномодульные конструкции, что позволило сократить сроки работ на пять месяцев, подчеркнул Собянин.



"Почти все материалы для строительства и отделки зданий по программе реновации – отечественного производства. Их качество не уступает импортным аналогам", – добавил мэр.

Ранее в Останкинском районе Москвы была расселена первая пятиэтажка по программе реновации. Около 140 жителей переехали в новый дом, расположенный по соседству.

В новостройке расположены 222 квартиры с готовой улучшенной отделкой, подъезды оборудованы помещениями для консьержей, колясочными и пассажирскими лифтами. На придомовой территории обустроены зоны отдыха, детская и спортивная площадки.

