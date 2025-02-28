28 февраля, 12:15Город
Почти 260 старых домов начали расселять по программе реновации в 2024 году
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Около 260 старых домов начали расселять по программе реновации в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.
Между тем средний размер автокредитов, выданных в России, сократился на 5,3% в январе.
Кроме того, в Свиблове возобновится строительство универсального магазина с подземной автостоянкой.