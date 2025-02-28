Почти 260 старых домов начали расселять по программе реновации в 2024 году

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Около 260 старых домов начали расселять по программе реновации в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.

Между тем средний размер автокредитов, выданных в России, сократился на 5,3% в январе.

Кроме того, в Свиблове возобновится строительство универсального магазина с подземной автостоянкой.