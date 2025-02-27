Набиуллина заявила о навязывании россиянам дорогих автокредитов

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В автосалонах продолжают навязывать населению дорогие дополнительные услуги при выдаче автокредита, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи с руководством регулятора.

"На нашей прошлой встрече я говорила о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписались под специальным меморандумом, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась", – сказала она.

Как отметила Набиуллина, гражданам предлагают оформить не только дорогие, но и бесполезные услуги, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть вернуть их нельзя.

Ранее в Госдуме предложили запретить российскому бизнесу навязывать клиентам дополнительные услуги. Речь идет об оказании банковских, коммунальных и медицинских услуг, покупке автомобиля, а также оформлении страховки.

Помимо этого, депутат Госдумы Яна Лантратова предлагала ввести прогрессивную систему предоставления скидок на автокредиты для семей в зависимости от количества детей. Сейчас людям, имеющим несовершеннолетнего ребенка или никогда не имевшим в собственности машину, предоставляется скидка в размере 20% на получение займа на покупку первого автомобиля. Его максимальная стоимость может составлять 2 миллиона рублей.