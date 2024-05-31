Депутат Лантратова предложила ввести прогрессивную систему скидок на автокредиты

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести прогрессивную систему предоставления скидок на автокредиты для семей в зависимости от количества детей. Инициативу она направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что сейчас в соответствии с постановлением правительства "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018–2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей", людям, имеющим несовершеннолетнего ребенка либо никогда не имевшим в собственности машину, предоставляется скидка в размере 20% на получение займа на покупку первого автомобиля. Его максимальная стоимость может составлять два миллиона рублей.

Согласно тексту обращения, предлагается расширение этой программы и введение прогрессивной системы предоставления скидки для разных групп населения, что создаст адресные меры господдержки и повысит эффективность программы.

Отмечается, что для молодых семей в возрасте до 35 лет, у которых нет детей и которые ранее не покупали автомобиль, предлагается предоставлять скидку в размере 20% на кредит для покупки отечественной машины стоимостью до двух миллионов рублей. Для семей, у которых есть дети, предлагается давать скидку в размере 30% для покупки авто при условии, что его стоимость не превысит 2,5 миллиона рублей. Для многодетных семей предлагается скидка 50% при максимальной стоимости машины в размере трех миллионов рублей.

В своем обращении к Голиковой Лантратова объяснила, что родителям нужен автомобиль, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность и обеспечить получение образования для детей. Также машина служит ключевым элементом поддержания семейного хозяйства, обеспечивая поездки за продуктами и другими хозяйственными принадлежностями, добавила депутат.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2024 года в России изучат возможность внедрения новых категорий в программу льготного автокредитования. Отслеживать тенденции по этому вопросу для принятия решения будет Минпромторг. В данный момент льготный автокредит предусмотрен для работников сфер образования и медицины, а также инвалидов, участников СВО и членов их семей.

