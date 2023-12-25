В РФ изучат возможность расширения программы льготных автокредитов в 2024 году

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В РФ изучат возможность внедрения новых категорий в программу льготного автокредитования во втором полугодии 2024 года, Минпромторг начнет отслеживать тенденции по этому вопросу для принятия решения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

На льготный автокредит сейчас могут рассчитывать работники образования, медицины, участники спецоперации и члены их семей, а также люди с ограниченными возможностями. Мантуров уточнил, что министерство изучит положение дел в первой половине 2024 года, уже после чего специалисты вернутся к рассмотрению данного вопроса.

"Мы это делаем всегда поступательно, решая задачи по мере освоения средств. Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения", – сказал Мантуров.

Сейчас базовая скидка на авто составляет 20% от ее стоимости. Исключение существует для жителей Дальнего Востока, они могут купить машину со скидкой в 25%. Льгота распространяется на такие марки автомобилей, как Lada, "УАЗ", "ГАЗ", произведенные в Тульской области китайские Haval стоимостью до 2 миллионов рублей. Кроме того, скидка действует для электромобилей Evolute и "Москвич 3е".

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что во время выбора кредита на покупку авто средства могут быть направлены лишь на приобретение машины. В случае оформления потребительского кредита водитель сам распоряжается деньгами. Ведомство также назвало главный плюс автокредита – высокий шанс одобрения ссуды банком.

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