Роскачество рассказало о плюсах и минусах разных видов автокредитов

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При выборе кредита на покупку автомобиля деньги могут быть направлены только на приобретение машины, а в случае оформления потребительского кредита человек сам распоряжается деньгами, рассказала RT пресс-служба Роскачества.

По мнению экспертов, главным плюсом автомобильного кредита является высокий шанс одобрения ссуды кредитной организацией. Так как у банка будет залог в виде транспорта, то риски для него будут минимальными.



Кроме того, деньги переводятся сразу продавцу, а процентные ставки по кредитам ниже. В числе положительных сторон – возможность оформления льготных ссуд для приобретения авто.

"Льготное автокредитование продолжает действовать для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью", – указали в Роскачестве.

Однако стоит помнить и о недостатках такого способа – обычно владелец не может продать или поменять авто без согласия банка, если иного не прописано в договоре. Также банк может отобрать транспорт и продать его с торгов, если гражданин не будет платить кредит, указали эксперты.

По словам представителей Роскачества, первоначальный взнос может составлять от 10 до 20% от всей стоимости машины, тогда как оформление потребительского кредита лишено такого условия.

Также в числе минусов эксперты напомнили об ограничении выбора авто, так как банк будет учитывать кредитную историю гражданина, а также об обязательном страховании, что может привести к удорожанию кредита.

В частности, руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рекомендует брать потребительский кредит при покупке авто, если человек планирует продать авто раньше, чем выплатит автокредит.

"Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2–3 раза осенью этого года. За 9 месяцев 2023 года объем выдачи кредитов на ИЖС и загородную недвижимость составил 314,3 миллиарда рублей, что превышает аналогичные показатели 2022 года более чем в 3 раза.

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