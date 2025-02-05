Депутат Миронов предложил запретить передавать коллекторам долги по потребкредитам

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В РФ могут установить запрет на передачу коллекторам долгов по потребительским кредитам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующую инициативу, которую подготовили лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутаты Яна Лантратова и Александр Терентьев.

"По данным Банка России, к концу 2024 года уровень закредитованности населения достиг 62%, что означает, что более половины заемщиков вынуждены брать новые кредиты для покрытия текущих обязательств", – отмечается в проекте.

Такая ситуация связана с доступностью кредитов, снижением доходов россиян и агрессивным маркетингом банков, объясняют парламентарии. В результате долговая нагрузка населения сохраняется на высоком уровне.

У кредитных организаций есть возможность исправить ситуацию, например, они могут предложить продлить сроки или частично погасить долг. Однако банки предпочитают передавать права требования коллекторам, сказано в материале. Коллекторам нужно запретить работать с просроченными долгами физических лиц, подчеркнул Миронов.

Для запрета на передачу кредитов потребуется внести изменения в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Ранее в России вступил в действие закон, который позволяет судебным приставам взыскивать долги россиян и организаций в цифровых рублях. Взыскание происходит при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлов. При обращении пристава оператор платформы цифрового рубля переведет цифровые рубли в размере задолженности.

