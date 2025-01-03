Приставам разрешили взыскивать долги с россиян в цифровых рублях

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Судебные приставы могут взыскивать долги с россиян и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

"Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, начали действовать с 1 января 2025 года", – говорится в сообщении.

В законе "Об исполнительном производстве" указано, что взыскание на цифровые рубли происходит при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлов. При обращении пристава оператор платформы цифрового рубля переведет цифровые рубли в размере задолженности.

В апреле 2025 года Банк России сможет ограничивать выдачу рискованных ипотечных и автокредитов благодаря одобренному Советом Федерации закону. Таким образом, регулятор получит право устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании.

При этом у российских банков есть источники дохода для выплат высоких процентов по долгосрочным вкладам, сказал зампредседателя Центробанка Филипп Габуния. В противном случае, подчеркнул он, банки бы не привлекали такие депозиты.

